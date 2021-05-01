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Вильярреал - Хетафе 2 мая прямая трансляция

Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
2 Мая 2021, Воскресенье. 17:15 МСК. Ла Лига, 34-й тур
Главный судья: Хавьер Эстрада Фернандес (Лерида, Испания)
ВильярреалХетафе
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Вильярреал - Хетафе, который запланирован на 02 мая  2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 34-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Хетафе
Хетафе
Главные тренеры
Испания Унаи Эмери
Испания Иманоль Идьякес
Испания Хосе Бордалас
История личных встреч
08.11.2020 Испания - Примера Тур 9 Хетафе1 : 3Вильярреал
08.07.2020 Испания - Примера Тур 35 Хетафе1 : 3Вильярреал
21.12.2019 Испания - Примера Тур 18 Вильярреал1 : 0Хетафе
18.05.2019 Испания - Примера Тур 38 Хетафе2 : 2Вильярреал
12.01.2019 Испания - Примера Тур 19 Вильярреал1 : 2Хетафе
25.02.2018 Испания - Примера Тур 25 Вильярреал1 : 0Хетафе
24.09.2017 Испания - Примера Тур 6 Хетафе4 : 0Вильярреал
10.04.2016 Испания - Примера Тур 32 Вильярреал2 : 0Хетафе
29.11.2015 Испания - Примера Тур 13 Хетафе2 : 0Вильярреал
12.04.2015 Испания - Примера Тур 31 Хетафе1 : 1Вильярреал

Отзывы и комментарии к матчу

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