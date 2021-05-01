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Валенсия - Барселона 2 мая прямая трансляция

Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
2 Мая 2021, Воскресенье. 22:00 МСК. Ла Лига, 34-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания)
ВаленсияБарселона
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Валенсия - Барселона, который запланирован на 02 мая  2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 34-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Валенсия
Валенсия
Барселона
Барселона
Главные тренеры
Испания Хави Грасия
Нидерланды Рональд Куман
История личных встреч
19.12.2020 Испания - Примера Тур 14 Барселона2 : 2Валенсия
25.01.2020 Испания - Примера Тур 21 Валенсия2 : 0Барселона
14.09.2019 Испания - Примера Тур 4 Барселона5 : 2Валенсия
25.05.2019 Кубок Испании Финал Барселона1 : 2Валенсия
02.02.2019 Испания - Примера Тур 22 Барселона2 : 2Валенсия
07.10.2018 Испания - Примера Тур 8 Валенсия1 : 1Барселона
14.04.2018 Испания - Примера Тур 32 Барселона2 : 1Валенсия
08.02.2018 Кубок Испании 1/2 финала Валенсия0 : 2Барселона
01.02.2018 Кубок Испании 1/2 финала Барселона1 : 0Валенсия
26.11.2017 Испания - Примера Тур 13 Валенсия1 : 1Барселона

Отзывы и комментарии к матчу

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