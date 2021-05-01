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Торино - Парма 3 мая прямая трансляция

Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500
3 Мая 2021, Понедельник. 21:45 МСК. Серия А, 34-й тур
Главный судья: Джанлука Аурельяно (Болонья, Италия)
ТориноПарма
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Торино - Парма, который запланирован на 03 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 34-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Торино
Турин
Парма
Парма
Главные тренеры
Италия Давиде Никола
Италия Роберто Д'Аверса
История личных встреч
03.01.2021 Италия - Серия А Тур 15 Парма0 : 3Торино
20.06.2020 Италия - Серия А Тур 25 Торино1 : 1Парма
30.09.2019 Италия - Серия А Тур 6 Парма3 : 2Торино
06.04.2019 Италия - Серия А Тур 31 Парма0 : 0Торино
10.11.2018 Италия - Серия А Тур 12 Торино1 : 2Парма
22.03.2015 Италия - Серия А Тур 28 Парма0 : 2Торино
29.10.2014 Италия - Серия А Тур 9 Торино1 : 0Парма
11.05.2014 Италия - Серия А Тур 37 Торино1 : 1Парма
06.01.2014 Италия - Серия А Тур 18 Парма3 : 1Торино
10.03.2013 Италия - Серия А Тур 28 Парма4 : 1Торино

Отзывы и комментарии к матчу

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