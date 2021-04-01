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Милан - Беневенто 1 мая прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
1 Мая 2021, Суббота. 21:45 МСК. Серия А, 34-й тур
Главный судья: Джанпаоло Кальварезе (Терамо, Италия)
МиланБеневенто
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Милан - Беневенто, который запланирован на 01 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 34-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Милан
Милан
Беневенто
Беневенто
Главные тренеры
Италия Стефано Пиоли
Италия Филиппо Индзаги
История личных встреч
03.01.2021 Италия - Серия А Тур 15 Беневенто0 : 2Милан
21.04.2018 Италия - Серия А Тур 34 Милан0 : 1Беневенто
03.12.2017 Италия - Серия А Тур 15 Беневенто2 : 2Милан

Отзывы и комментарии к матчу

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