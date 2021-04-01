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Верона - Специя 1 мая прямая трансляция

Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
1 Мая 2021, Суббота. 16:00 МСК. Серия А, 34-й тур
Главный судья: Мануэль Вольпи (Италия)
ВеронаСпеция
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Верона - Специя, который запланирован на 01 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 34-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Верона
Верона
Специя
Специя
Главные тренеры
Хорватия Иван Юрич
Италия Винченцо Итальяно
История личных встреч
03.01.2021 Италия - Серия А Тур 15 Специя0 : 1Верона
17.02.2019 Италия - Серия B Серия B. Тур 24 Специя1 : 2Верона
25.09.2018 Италия - Серия B Серия B. Тур 5 Верона2 : 1Специя
04.04.2017 Италия - Серия B Серия B. Тур 34 Верона0 : 1Специя
05.11.2016 Италия - Серия B Серия B. Тур 13 Специя1 : 4Верона

Отзывы и комментарии к матчу

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