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Кротоне - Интер 1 мая прямая трансляция

Стадион: Эцио Шида (Кротоне, Италия), вместимость: 9631
1 Мая 2021, Суббота. 19:00 МСК. Серия А, 34-й тур
Главный судья: Алессандро Пронтера (Италия)
КротонеИнтер
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Кротоне - Интер, который запланирован на 01 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 34-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Кротоне
Кротоне
Интер М
Милан
Главные тренеры
Италия Серсе Косми
Италия Антонио Конте
История личных встреч
03.01.2021 Италия - Серия А Тур 15 Интер М6 : 2Кротоне
03.02.2018 Италия - Серия А Тур 23 Интер М1 : 1Кротоне
16.09.2017 Италия - Серия А Тур 4 Кротоне0 : 2Интер М
09.04.2017 Италия - Серия А Тур 31 Кротоне2 : 1Интер М
06.11.2016 Италия - Серия А Тур 12 Интер М3 : 0Кротоне

Отзывы и комментарии к матчу

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