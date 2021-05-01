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Наполи - Кальяри 2 мая прямая трансляция

Стадион: Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
2 Мая 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Серия А, 34-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия)
НаполиКальяри
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Наполи - Кальяри, который запланирован на 02 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 34-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Наполи
Неаполь
Кальяри
Кальяри
Главные тренеры
Италия Дженнаро Гаттузо
Италия Леонардо Семпличи
История личных встреч
03.01.2021 Италия - Серия А Тур 15 Кальяри1 : 4Наполи
16.02.2020 Италия - Серия А Тур 24 Кальяри0 : 1Наполи
25.09.2019 Италия - Серия А Тур 5 Наполи0 : 1Кальяри
05.05.2019 Италия - Серия А Тур 35 Наполи2 : 1Кальяри
16.12.2018 Италия - Серия А Тур 16 Кальяри0 : 1Наполи
26.02.2018 Италия - Серия А Тур 26 Кальяри0 : 5Наполи
01.10.2017 Италия - Серия А Тур 7 Наполи3 : 0Кальяри
06.05.2017 Италия - Серия А Тур 35 Наполи3 : 1Кальяри
11.12.2016 Италия - Серия А Тур 16 Кальяри0 : 5Наполи
19.04.2015 Италия - Серия А Тур 31 Кальяри0 : 3Наполи

Отзывы и комментарии к матчу

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