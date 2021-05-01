Сассуоло - Аталанта 2 мая прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Сассуоло - Аталанта, который запланирован на 02 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 34-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Роберто де Дзерби
|Джан Пьеро Гасперини
|03.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 15
|5 : 1
|21.06.2020
|Италия - Серия А
|Тур 25
|4 : 1
|28.09.2019
|Италия - Серия А
|Тур 6
|1 : 4
|26.05.2019
|Италия - Серия А
|Тур 38
|3 : 1
|29.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 19
|2 : 6
|27.01.2018
|Италия - Серия А
|Тур 22
|0 : 3
|20.12.2017
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 1
|10.09.2017
|Италия - Серия А
|Тур 3
|2 : 1
|08.04.2017
|Италия - Серия А
|Тур 31
|1 : 1
|06.11.2016
|Италия - Серия А
|Тур 12
|0 : 3
Отзывы и комментарии к матчу
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