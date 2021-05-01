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Сассуоло - Аталанта 2 мая прямая трансляция

Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
2 Мая 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Серия А, 34-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия)
СассуолоАталанта
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Сассуоло - Аталанта, который запланирован на 02 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 34-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Аталанта
Бергамо
Главные тренеры
Италия Роберто де Дзерби
Италия Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
03.01.2021 Италия - Серия А Тур 15 Аталанта5 : 1Сассуоло
21.06.2020 Италия - Серия А Тур 25 Аталанта4 : 1Сассуоло
28.09.2019 Италия - Серия А Тур 6 Сассуоло1 : 4Аталанта
26.05.2019 Италия - Серия А Тур 38 Аталанта3 : 1Сассуоло
29.12.2018 Италия - Серия А Тур 19 Сассуоло2 : 6Аталанта
27.01.2018 Италия - Серия А Тур 22 Сассуоло0 : 3Аталанта
20.12.2017 Кубок Италии 1/8 финала Аталанта2 : 1Сассуоло
10.09.2017 Италия - Серия А Тур 3 Аталанта2 : 1Сассуоло
08.04.2017 Италия - Серия А Тур 31 Аталанта1 : 1Сассуоло
06.11.2016 Италия - Серия А Тур 12 Сассуоло0 : 3Аталанта

Отзывы и комментарии к матчу

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