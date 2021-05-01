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Сампдория - Рома 2 мая прямая трансляция

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
2 Мая 2021, Воскресенье. 21:45 МСК. Серия А, 34-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия)
СампдорияРома
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Сампдория - Рома, который запланирован на 02 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 34-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Сампдория
Генуя
Рома
Рим
Главные тренеры
Италия Клаудио Раньери
Португалия Паулу Фонсека
История личных встреч
03.01.2021 Италия - Серия А Тур 15 Рома1 : 0Сампдория
24.06.2020 Италия - Серия А Тур 27 Рома2 : 1Сампдория
20.10.2019 Италия - Серия А Тур 8 Сампдория0 : 0Рома
06.04.2019 Италия - Серия А Тур 31 Сампдория0 : 1Рома
11.11.2018 Италия - Серия А Тур 12 Рома4 : 1Сампдория
28.01.2018 Италия - Серия А Тур 22 Рома0 : 1Сампдория
24.01.2018 Италия - Серия А Тур 3 Сампдория1 : 1Рома
29.01.2017 Италия - Серия А Тур 22 Сампдория3 : 2Рома
19.01.2017 Кубок Италии 1/8 финала Рома4 : 0Сампдория
11.09.2016 Италия - Серия А Тур 3 Рома3 : 2Сампдория

Отзывы и комментарии к матчу

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