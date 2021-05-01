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Лацио - Дженоа 2 мая прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
2 Мая 2021, Воскресенье. 13:30 МСК. Серия А, 34-й тур
Главный судья: Пьеро Джакомелли (Триест, Италия)
ЛациоДженоа
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Лацио - Дженоа, который запланирован на 02 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 34-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Лацио
Рим
Дженоа
Генуя
Главные тренеры
Италия Симоне Индзаги
Италия Давиде Баллардини
История личных встреч
03.01.2021 Италия - Серия А Тур 15 Дженоа1 : 1Лацио
23.02.2020 Италия - Серия А Тур 25 Дженоа2 : 3Лацио
29.09.2019 Италия - Серия А Тур 6 Лацио4 : 0Дженоа
17.02.2019 Италия - Серия А Тур 24 Дженоа2 : 1Лацио
23.09.2018 Италия - Серия А Тур 5 Лацио4 : 1Дженоа
05.02.2018 Италия - Серия А Тур 23 Лацио1 : 2Дженоа
17.09.2017 Италия - Серия А Тур 4 Дженоа2 : 3Лацио
15.04.2017 Италия - Серия А Тур 32 Дженоа2 : 2Лацио
18.01.2017 Кубок Италии 1/8 финала Лацио4 : 2Дженоа
20.11.2016 Италия - Серия А Тур 13 Лацио3 : 1Дженоа

Отзывы и комментарии к матчу

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