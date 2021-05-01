Лацио - Дженоа 2 мая прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Лацио - Дженоа, который запланирован на 02 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 34-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Симоне Индзаги
|Давиде Баллардини
|03.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 15
|1 : 1
|23.02.2020
|Италия - Серия А
|Тур 25
|2 : 3
|29.09.2019
|Италия - Серия А
|Тур 6
|4 : 0
|17.02.2019
|Италия - Серия А
|Тур 24
|2 : 1
|23.09.2018
|Италия - Серия А
|Тур 5
|4 : 1
|05.02.2018
|Италия - Серия А
|Тур 23
|1 : 2
|17.09.2017
|Италия - Серия А
|Тур 4
|2 : 3
|15.04.2017
|Италия - Серия А
|Тур 32
|2 : 2
|18.01.2017
|Кубок Италии
|1/8 финала
|4 : 2
|20.11.2016
|Италия - Серия А
|Тур 13
|3 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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