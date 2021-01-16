  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Боруссия Д - Хольштайн 1 мая прямая трансляция

Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
1 Мая 2021, Суббота. 21:30 МСК. Кубок Германии, 1/2 Финала
БаварияКиль
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Боруссия Д - Хольштайн, который запланирован на 01 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Кубок Германии, 1/2 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Хольштайн
Киль
Главные тренеры
Хорватия Эдин Терзич
Германия Оле Вернер
История личных встреч
07.02.2012 Кубок Германии 1/4 финала Хольштайн0 : 4Боруссия Д

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Боруссия Д - Вердер 18 апреля прямая трансляция
    Боруссия Д - Вердер 18 апреля прямая трансляция
    Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360 18 Апреля 2021, Воскресенье. 16:30 МСК. Бундеслига , 29-й тур Главный судья:...
  • Боруссия Д - Падерборн смотреть онлайн 02.02.2021
    Боруссия Д - Падерборн смотреть онлайн 02.02.2021
    Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360 2 Февраля 2021, Вторник. 22:45 МСК. Кубок Германии, 1/8 Финала Главный судья:...
  • Боруссия Д - Герта 13 марта прямая трансляция
    Боруссия Д - Герта 13 марта прямая трансляция
    Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360 13 Марта 2021, Суббота. 20:30 МСК. Бундеслига, 25-й тур Главный судья: Мартин...
  • Боруссия Д - Майнц 16.01.2021 прямая трансляция
    Боруссия Д - Майнц 16.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360 16 января 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 16-й тур Главный судья: Свен...
  • Боруссия Д - Айнтрахт 03 апреля прямая трансляция
    Боруссия Д - Айнтрахт 03 апреля прямая трансляция
    Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360 3 Апреля 2021, Суббота. 16:30 МСК. Бундеслига, 27-й тур Главный судья: Мануэль...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close