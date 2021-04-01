Лилль - Ницца 1 мая прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Лилль - Ницца, который запланирован на 01 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 35-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Кристоф Галтье
|Адриан Урся
|25.10.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|1 : 1
|28.09.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|1 : 1
|01.02.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|4 : 0
|25.11.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 14
|2 : 0
|02.03.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 28
|2 : 1
|20.12.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|1 : 1
|13.12.2017
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 1 2 : 3
|07.04.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 32
|1 : 2
|27.08.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|1 : 1
|10.01.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|1 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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