Монако - Лион 2 мая прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Монако - Лион, который запланирован на 02 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 35-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Нико Ковач
|Руди Гарсия
|21.04.2021
|Кубок Франции
|1/4 финала
|0 : 2
|25.10.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|4 : 1
|09.08.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 1
|0 : 3
|24.02.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|2 : 0
|16.12.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|3 : 0
|04.02.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 24
|3 : 2
|24.01.2018
|Кубок Франции
|1/16 финала
|2 : 3
|13.10.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|3 : 2
|23.04.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 34
|1 : 2
|18.12.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|1 : 3
Отзывы и комментарии к матчу
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