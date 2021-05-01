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Монако - Лион 2 мая прямая трансляция

Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523
2 Мая 2021, Воскресенье. 22:00 МСК. Лига 1, 35-й тур
Главный судья: Клеман Турпен (Улинс, Франция)
МонакоЛион
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Монако - Лион, который запланирован на 02 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 35-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Монако
Монако
Лион
Лион
Главные тренеры
Хорватия Нико Ковач
Франция Руди Гарсия
История личных встреч
21.04.2021 Кубок Франции 1/4 финала Лион0 : 2Монако
25.10.2020 Франция - Лига 1 Тур 8 Лион4 : 1Монако
09.08.2019 Франция - Лига 1 Тур 1 Монако0 : 3Лион
24.02.2019 Франция - Лига 1 Тур 26 Монако2 : 0Лион
16.12.2018 Франция - Лига 1 Тур 18 Лион3 : 0Монако
04.02.2018 Франция - Лига 1 Тур 24 Монако3 : 2Лион
24.01.2018 Кубок Франции 1/16 финала Монако2 : 3Лион
13.10.2017 Франция - Лига 1 Тур 9 Лион3 : 2Монако
23.04.2017 Франция - Лига 1 Тур 34 Лион1 : 2Монако
18.12.2016 Франция - Лига 1 Тур 18 Монако1 : 3Лион

Отзывы и комментарии к матчу

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