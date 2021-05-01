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Бордо - Ренн 2 мая прямая трансляция

Стадион: Матмут-Атлантик (Бордо, Франция), вместимость: 43000
2 Мая 2021, Воскресенье. 14:00 МСК. Лига 1, 35-й тур
Главный судья: Антони Готье (Секлин, Франция)
БордоРенн
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Бордо - Ренн, который запланирован на 02 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 35-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Бордо
Бордо
Ренн
Ренн
Главные тренеры
Франция Жан-Луи Гассе
Франция Бруно Женезио
История личных встреч
20.11.2020 Франция - Лига 1 Тур 11 Ренн0 : 1Бордо
21.12.2019 Франция - Лига 1 Тур 19 Ренн1 : 0Бордо
17.03.2019 Франция - Лига 1 Тур 29 Бордо1 : 1Ренн
02.09.2018 Франция - Лига 1 Тур 4 Ренн2 : 0Бордо
17.03.2018 Франция - Лига 1 Тур 30 Бордо0 : 2Ренн
03.11.2017 Франция - Лига 1 Тур 12 Ренн1 : 0Бордо
04.02.2017 Франция - Лига 1 Тур 23 Бордо1 : 1Ренн
16.10.2016 Франция - Лига 1 Тур 9 Ренн1 : 1Бордо
31.01.2016 Франция - Лига 1 Тур 23 Бордо4 : 0Ренн
22.11.2015 Франция - Лига 1 Тур 14 Ренн2 : 2Бордо

Отзывы и комментарии к матчу

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