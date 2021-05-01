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Ним - Реймс 2 мая прямая трансляция

Стадион: де Костьерес (Ним, Франция), вместимость: 18482
2 Мая 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Лига 1, 35-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция)
НимРеймс
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ним - Реймс, который запланирован на 02 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 35-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ним
Ним
Реймс
Реймс
Главные тренеры
Франция Паскаль Планк
Франция Давид Гуйон
История личных встреч
22.11.2020 Франция - Лига 1 Тур 11 Реймс0 : 1Ним
11.01.2020 Франция - Лига 1 Тур 20 Ним2 : 0Реймс
26.10.2019 Франция - Лига 1 Тур 11 Реймс0 : 0Ним
04.05.2019 Франция - Лига 1 Тур 35 Реймс0 : 3Ним
06.10.2018 Франция - Лига 1 Тур 9 Ним0 : 0Реймс
11.05.2018 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 38 Реймс2 : 2Ним
28.07.2017 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 1 Ним0 : 1Реймс
21.04.2017 Франция - Лига 2 Тур 34 Реймс1 : 1Ним
25.11.2016 Франция - Лига 2 Тур 16 Ним3 : 0Реймс

Отзывы и комментарии к матчу

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