Ним - Реймс 2 мая прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ним - Реймс, который запланирован на 02 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 35-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Паскаль Планк
|Давид Гуйон
|22.11.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|0 : 1
|11.01.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|2 : 0
|26.10.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|0 : 0
|04.05.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 35
|0 : 3
|06.10.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|0 : 0
|11.05.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. Тур 38
|2 : 2
|28.07.2017
|Франция - Лига 2
|Лига 2. Тур 1
|0 : 1
|21.04.2017
|Франция - Лига 2
|Тур 34
|1 : 1
|25.11.2016
|Франция - Лига 2
|Тур 16
|3 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: де Костьерес (Ним, Франция), вместимость: 18482 21 Февраля 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 26-й тур Главный судья: Вилли Делажо...
Стадион: де Костьерес (Ним, Франция), вместимость: 18482 7 Февраля 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 24-й тур Главный судья: Клеман Турпен...
Стадион: де Костьерес (Ним, Франция), вместимость: 18482 14 Марта 2021, Воскресенье. 15:00 МСК. Лига 1, 29-й тур Главный судья: Эрик Ваттеллье...
Стадион: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 26304 20 августа 2020, Воскресенье. 16:00 МСК. Лига 1, 4-й тур Главный...
Стадион: де Костьерес (Ним, Франция), вместимость: 18482 28 Февраля 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 27-й тур Главный судья: Флоран Батта...