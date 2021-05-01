Лорьян - Анже 2 мая прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Лорьян - Анже, который запланирован на 02 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 35-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Кристоф Пеллиссье
|Стефан Мулен
|06.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 13
|2 : 0
|07.01.2018
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 2
|06.05.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 36
|1 : 1
|03.12.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|2 : 2
|19.03.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 31
|5 : 1
|12.09.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|3 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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