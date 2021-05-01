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Лорьян - Анже 2 мая прямая трансляция

Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010
2 Мая 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Лига 1, 35-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция)
ЛорьянЛорьян
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Лорьян - Анже, который запланирован на 02 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 35-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Лорьян
Лорьян
Анже
Анже
Главные тренеры
Франция Кристоф Пеллиссье
Франция Стефан Мулен
История личных встреч
06.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 13 Анже2 : 0Лорьян
07.01.2018 Кубок Франции 1/32 финала Анже0 : 2Лорьян
06.05.2017 Франция - Лига 1 Тур 36 Лорьян1 : 1Анже
03.12.2016 Франция - Лига 1 Тур 16 Анже2 : 2Лорьян
19.03.2016 Франция - Лига 1 Тур 31 Анже5 : 1Лорьян
12.09.2015 Франция - Лига 1 Тур 5 Лорьян3 : 1Анже

Отзывы и комментарии к матчу

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