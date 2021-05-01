Дижон - Метц 2 мая прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Дижон - Метц, который запланирован на 02 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 35-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Давид Линарес
|Фредерик Антонетти
|08.11.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|1 : 1
|21.12.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|2 : 2
|13.01.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|1 : 1
|21.10.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|1 : 2
|08.02.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 24
|2 : 1
|17.09.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|0 : 0
|01.05.2016
|Франция - Лига 2
|Тур 36
|0 : 4
|12.12.2015
|Франция - Лига 2
|Тур 18
|1 : 2
|25.08.2015
|Франция - Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 0
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