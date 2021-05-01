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Дижон - Метц 2 мая прямая трансляция

Стадион: Гастон Жерар (Дижон, Франция), вместимость: 15995
2 Мая 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Лига 1, 35-й тур
Главный судья: Франк Шнедер (Франция)
ДижонМетц
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Дижон - Метц, который запланирован на 02 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 35-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Дижон
Дижон
Метц
Метц
Главные тренеры
Франция Давид Линарес
Франция Фредерик Антонетти
История личных встреч
08.11.2020 Франция - Лига 1 Тур 10 Метц1 : 1Дижон
21.12.2019 Франция - Лига 1 Тур 19 Дижон2 : 2Метц
13.01.2018 Франция - Лига 1 Тур 20 Дижон1 : 1Метц
21.10.2017 Франция - Лига 1 Тур 10 Метц1 : 2Дижон
08.02.2017 Франция - Лига 1 Тур 24 Метц2 : 1Дижон
17.09.2016 Франция - Лига 1 Тур 5 Дижон0 : 0Метц
01.05.2016 Франция - Лига 2 Тур 36 Дижон0 : 4Метц
12.12.2015 Франция - Лига 2 Тур 18 Метц1 : 2Дижон
25.08.2015 Франция - Кубок лиги 2-й раунд Дижон2 : 0Метц

Отзывы и комментарии к матчу

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