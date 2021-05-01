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Брест - Нант 2 мая прямая трансляция

Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 17000
2 Мая 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Лига 1, 35-й тур
Главный судья: Микаэль Лесаж (Франция)
БрестНант
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Брест - Нант, который запланирован на 02 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 35-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Брест
Брест
Нант
Нант
Главные тренеры
Франция Оливье Далль'Оглио
Франция Раймон Доменек
Франция Антуан Комбуаре
История личных встреч
18.10.2020 Франция - Лига 1 Тур 7 Нант3 : 1Брест
23.11.2019 Франция - Лига 1 Тур 14 Брест1 : 1Нант

Отзывы и комментарии к матчу

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