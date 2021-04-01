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Спортинг - Насьонал 1 мая прямая трансляция

Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
1 Мая 2021, Суббота. 22:30 МСК. Примейра, 30-й тур
Главный судья: Мануэл Оливейра (Гондомар, Португалия)
СпортингФамаликан
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Спортинг - Насьонал, который запланирован на 01 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 30-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Насьонал
Фуншал
Главные тренеры
Португалия Рубен Филипе Маркес Аморим
Португалия Луиш Баталья Фрейре
История личных встреч
08.01.2021 Португалия - Примейра Тур 13 Насьонал0 : 2Спортинг
19.04.2019 Португалия - Примейра Тур 30 Насьонал0 : 1Спортинг
16.12.2018 Португалия - Примейра Тур 13 Спортинг5 : 2Насьонал
18.03.2017 Португалия - Примейра Тур 26 Спортинг2 : 0Насьонал
28.10.2016 Португалия - Примейра Тур 9 Насьонал0 : 0Спортинг
13.02.2016 Португалия - Примейра Тур 22 Насьонал0 : 4Спортинг
21.09.2015 Португалия - Примейра Тур 5 Спортинг1 : 0Насьонал
02.05.2015 Португалия - Примейра Тур 31 Спортинг2 : 0Насьонал
08.04.2015 Кубок Португалии 1/2 финала Спортинг1 : 0Насьонал
05.03.2015 Кубок Португалии 1/2 финала Насьонал2 : 2Спортинг

Отзывы и комментарии к матчу

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