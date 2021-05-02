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Гран-при Португалии прямая трансляция 02.05.2021 Гонка смотреть онлайн

Арена: Международный автодром Алгарве (Портиман, Португалия)
Этап 03. Гран-при Португалии. Гонка (66 кругов, 306.826 км)
02 мая 2021, воскресенье. 17:00 МСК

Формула-1Гран-при Португалии

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие болельщики автогонок, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания Гран-при Эмилии-Романьи, которое состоится 18 апреля 2021 года в 16:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Формула-1. 2021. Этап 02, оно проводится в стране Италия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортсмен Команда Результат Очки
1 Финляндия Валттери Боттас Mercedes AMG F1
2 Великобритания Льюис Хэмилтон Mercedes AMG F1
3 Нидерланды Макс Ферстаппен Red Bull
4 Мексика Серхио Перес Red Bull
5 Испания Карлос Сайнс-младший Scuderia Ferrari
6 Франция Эстебан Окон Alpine
7 Великобритания Ландо Норрис McLaren
8 Монако Шарль Леклер Scuderia Ferrari
9 Франция Пьер Гасли Scuderia AlphaTauri
10 Германия Себастьян Феттель Aston Martin
11 Великобритания Джордж Расселл Williams
12 Италия Антонио Джовинацци Alfa Romeo
13 Испания Фернандо Алонсо Alpine
14 Япония Юки Цунода Scuderia AlphaTauri
15 Финляндия Кими Райкконен Alfa Romeo
16 Австралия Даниэль Риккардо McLaren
17 Канада Лэнс Стролл Aston Martin
18 Канада Николас Латифи Williams
19 Германия Мик Шумахер Haas
20 Россия Никита Мазепин Haas

Отзывы и комментарии к матчу

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