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Манчестер Сити - ПСЖ 4 мая прямая трансляция

Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
4 Мая 2021, Вторник. 22:00 МСК. Лига чемпионов, 1/2 финала Ответный матч
Главный судья: Бьорн Куйперс (Олдензал, Нидерланды)
Манчестер СитиПСЖ
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Манчестер Сити - ПСЖ, который запланирован на 04 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига Чемпионов 2020/21. 1/2 финала. Ответный матч матч. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
ПСЖ
Париж, Франция
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
Аргентина Маурисио Почеттино
История личных встреч
28.04.2021 Лига чемпионов 1/2 финала ПСЖ1 : 2Манчестер Сити
12.04.2016 Лига чемпионов 1/4 финала Манчестер Сити1 : 0ПСЖ
06.04.2016 Лига чемпионов 1/4 финала ПСЖ2 : 2Манчестер Сити
03.12.2008 Кубок УЕФА Группа A. Тур 4 Манчестер Сити0 : 0ПСЖ
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного полуфинального матча Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. В первом матче победил «Манчестер Сити» — 2:1.

Отзывы и комментарии к матчу

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