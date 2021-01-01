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Динамо Киев - Мариуполь 5 мая прямая трансляция

Стадион: Ильичёвец (Мариуполь, Украина), вместимость: 12680
5 Мая 2021, Среда. 14:00 МСК. Премьер-лига, 25-й тур
Динамо КиевМариуполь
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском Динамо Киев - Мариуполь, который запланирован на 05 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2020/21. Тур 25. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Динамо К
Киев
Мариуполь
Мариуполь
Главные тренеры
Румыния Мирча Луческу
Украина Остап Миронович Маркевич
История личных встреч
05.12.2020 Украина - Премьер-лига Тур 12 Мариуполь1 : 2Динамо К
24.11.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 15 Динамо К3 : 0Мариуполь
25.09.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 4 Мариуполь0 : 1Динамо К
18.05.2019 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 7 Динамо К2 : 1Мариуполь
13.04.2019 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 2 Мариуполь0 : 1Динамо К
11.11.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 15 Динамо К4 : 0Мариуполь
26.09.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 4 Мариуполь0 : 2Динамо К
04.05.2018 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 8 Динамо К1 : 1Мариуполь
01.04.2018 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 3 Мариуполь2 : 3Динамо К
03.12.2017 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 18 Динамо К5 : 1Мариуполь

Отзывы и комментарии к матчу

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