Ворскла - Десна 5 мая прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском Ворскла - Десна, который запланирован на 05 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2020/21. Тур 25. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Юрий Вильевич Максимов
|Александр Дмитриевич Рябоконь
|06.12.2020
|Украина - Премьер-лига
|Тур 12
|1 : 0
|12.03.2020
|Кубок Украины
|1/4 финала
|0 : 1
|02.11.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 13
|0 : 1
|03.08.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 2
|2 : 0
|21.05.2019
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф за право остаться. Тур 8
|0 : 1
|23.04.2019
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф за право остаться. Тур 3
|3 : 3
|09.03.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 21
|0 : 0
|30.09.2018
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 10
|0 : 2
|22.08.2015
|Кубок Украины
|1/16 финала
|1 : 1 ДВ
|23.09.2012
|Кубок Украины
|1/16 финала
|1 : 2
Отзывы и комментарии к матчу
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