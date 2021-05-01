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Ворскла - Десна 5 мая прямая трансляция

Стадион: Ворскла имени Алексея Бутовского (Полтава, Украина), вместимость: 25000
5 Мая 2021, Среда. 19:00 МСК. Премьер-лига, 25-й тур
ВорсклаДесна
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском Ворскла - Десна, который запланирован на 05 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2020/21. Тур 25. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ворскла
Полтава
Десна
Чернигов
Главные тренеры
Украина Юрий Вильевич Максимов
Украина Александр Дмитриевич Рябоконь
История личных встреч
06.12.2020 Украина - Премьер-лига Тур 12 Десна1 : 0Ворскла
12.03.2020 Кубок Украины 1/4 финала Десна0 : 1Ворскла
02.11.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 13 Ворскла0 : 1Десна
03.08.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 2 Десна2 : 0Ворскла
21.05.2019 Украина - Премьер-лига Плей-офф за право остаться. Тур 8 Десна0 : 1Ворскла
23.04.2019 Украина - Премьер-лига Плей-офф за право остаться. Тур 3 Ворскла3 : 3Десна
09.03.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 21 Ворскла0 : 0Десна
30.09.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 10 Десна0 : 2Ворскла
22.08.2015 Кубок Украины 1/16 финала Десна1 : 1 ДВВорскла
23.09.2012 Кубок Украины 1/16 финала Десна1 : 2Ворскла

Отзывы и комментарии к матчу

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