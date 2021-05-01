Риу Аве - Спортинг 5 мая прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Риу Аве - Спортинг, который запланирован на 05 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 31-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Педру Филипе Фернандеш да Силва Кунья
|Мигел Кардозу
|Рубен Филипе Маркес Аморим
|15.01.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 14
|1 : 1
|15.02.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 21
|1 : 1
|26.09.2019
|Португалия - Кубок лиги
|Группа C. Тур 1
|1 : 2
|31.08.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 4
|2 : 3
|07.04.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 28
|3 : 0
|19.12.2018
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|5 : 2
|03.12.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 11
|1 : 3
|18.03.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 27
|2 : 0
|27.10.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 10
|0 : 1
|18.02.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 22
|1 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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