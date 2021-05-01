  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Риу Аве - Спортинг 5 мая прямая трансляция

Стадион: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия), вместимость: 12815
5 Мая 2021, Среда. 23:15 МСК. Примейра, 31-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия)
Риу АвиСпортинг
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Риу Аве - Спортинг, который запланирован на 05 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 31-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Спортинг
Лиссабон
Главные тренеры
Португалия Педру Филипе Фернандеш да Силва Кунья
Португалия Мигел Кардозу
Португалия Рубен Филипе Маркес Аморим
История личных встреч
15.01.2021 Португалия - Примейра Тур 14 Спортинг1 : 1Риу Аве
15.02.2020 Португалия - Примейра Тур 21 Риу Аве1 : 1Спортинг
26.09.2019 Португалия - Кубок лиги Группа C. Тур 1 Спортинг1 : 2Риу Аве
31.08.2019 Португалия - Примейра Тур 4 Спортинг2 : 3Риу Аве
07.04.2019 Португалия - Примейра Тур 28 Спортинг3 : 0Риу Аве
19.12.2018 Кубок Португалии 1/8 финала Спортинг5 : 2Риу Аве
03.12.2018 Португалия - Примейра Тур 11 Риу Аве1 : 3Спортинг
18.03.2018 Португалия - Примейра Тур 27 Спортинг2 : 0Риу Аве
27.10.2017 Португалия - Примейра Тур 10 Риу Аве0 : 1Спортинг
18.02.2017 Португалия - Примейра Тур 22 Спортинг1 : 0Риу Аве

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Боавишта - Спортинг 27.01.2021 прямая трансляция
    Боавишта - Спортинг 27.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Бесса (Порту, Португалия), вместимость: 28263 27 января 2021, Среда. 00:15 МСК. Примейра, 15-й тур Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия,...
  • Бенфика – Спортинг прямая трансляция 25.07.2020
    Бенфика – Спортинг прямая трансляция 25.07.2020
    Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647 25 июля 2020, суббота. 23:15 МСК. 34-й тур Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия,...
  • Спортинг - Риу Аве 15.01.2021 прямая трансляция
    Спортинг - Риу Аве 15.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044 15 января 2021, Пятница. 21:30 МСК. Примейра, 14-й тур Главный судья: Элдер...
  • Белененсеш - Порту смотреть онлайн 04.02.2021
    Белененсеш - Порту смотреть онлайн 04.02.2021
    Стадион: Насьонал (Оэйраш, Португалия), вместимость: 37593 4 Февраля 2021, Четверг. 22:00 МСК. Примейра, 17-й тур Главный судья: Фабиу Вериссиму...
  • Риу Аве - Бенфика 18.10.2020 прямая трансляция
    Риу Аве - Бенфика 18.10.2020 прямая трансляция
    Стадион: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия), вместимость: 12815 18 октября 2020, Воскресенье. 22:00 МСК. Примейра. 4-й тур Главный судья: Жоау...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close