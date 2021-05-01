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Челси - Реал Мадрид 5 мая прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
5 Мая 2021, Среда. 22:00 МСК. Лига чемпионов, 1/2 финала Ответный матч
Главный судья: Даниэле Орсато (Скио, Италия)
ЧелсиРеал Мадрид
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Челси - Реал Мадрид, который запланирован на 05 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Лига Чемпионов 2020/21. 1/2 финала. Ответный матч матч. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Челси
Лондон, Англия
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Главные тренеры
Германия Томас Тухель
Франция Зинедин Зидан
История личных встреч
27.04.2021 Лига чемпионов 1/2 финала Реал Мадрид1 : 1Челси
30.07.2016 Международный кубок чемпионов Северная Америка Реал Мадрид3 : 2Челси
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного полуфинального матча Лиги чемпионов: «Челси» — «Реал». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья — 1:1.

Отзывы и комментарии к матчу

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