  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Минай - Шахтер 6 мая прямая трансляция

Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050
6 Мая 2021, Четверг. 19:00 МСК. Премьер-лига, 25-й тур
МинайШахтёр Д
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском Минай - Шахтер, который запланирован на 06 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2020/21. Тур 25. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Минай
Минай
Шахтёр Д
Донецк
Главные тренеры
Украина Николай Владимирович Цымбал
Португалия Луиш Мануэль Рибейру Каштру
История личных встреч
05.12.2020 Украина - Премьер-лига Тур 12 Шахтёр Д5 : 1Минай

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Шахтёр - Десна 14 марта прямая трансляция
    Шахтёр - Десна 14 марта прямая трансляция
    Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050 14 Марта 2021, Воскресенье. 18:00 МСК. Премьер-лига, 18-й тур Главный судья: Игорь...
  • Динамо Киев - Десна 11.09.2020 прямая трансляция
    Динамо Киев - Десна 11.09.2020 прямая трансляция
    Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050 11 сентября 2020, пятница. 19:00 МСК. Премьер Лига. 2-й тур...
  • Динамо Киев - Ворскла 28.11.2020 прямая трансляция
    Динамо Киев - Ворскла 28.11.2020 прямая трансляция
    Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050 28 ноября 2020, Суббота. 18:00 МСК. УПЛ, 11-й тур...
  • Динамо Киев - Колос 03.03.2021 прямая трансляция
    Динамо Киев - Колос 03.03.2021 прямая трансляция
    Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050 3 Марта 2021, Среда. 18:00 МСК. Кубок Украины, 1/4 Финала Главный судья: Денис Шурман...
  • Шахтёр - Ворскла 24.10.2020 прямая трансляция
    Шахтёр - Ворскла 24.10.2020 прямая трансляция
    Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050 24 октября 2020, Суббота. 14:00 МСК. УПЛ, 7-й тур...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close