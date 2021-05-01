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Бенфика - Порту 6 мая прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
6 Мая 2021, Четверг. 20:30 МСК. Примейра, 31-й тур
Главный судья: Артур Соареш Диаш (Порту, Португалия)
БенфикаПорту
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Бенфика - Порту, который запланирован на 06 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 31-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Порту
Порту
Главные тренеры
Португалия Жорже Фернанду Пинейру де Жезуз
Португалия Сержиу Консейсау
История личных встреч
16.01.2021 Португалия - Примейра Тур 14 Порту1 : 1Бенфика
23.12.2020 Суперкубок Португалии Финал Порту2 : 0Бенфика
01.08.2020 Кубок Португалии Финал Бенфика1 : 2Порту
08.02.2020 Португалия - Примейра Тур 20 Порту3 : 2Бенфика
24.08.2019 Португалия - Примейра Тур 3 Бенфика0 : 2Порту
02.03.2019 Португалия - Примейра Тур 24 Порту1 : 2Бенфика
22.01.2019 Португалия - Кубок лиги 1/2 финала Бенфика1 : 3Порту
07.10.2018 Португалия - Примейра Тур 7 Бенфика1 : 0Порту
15.04.2018 Португалия - Примейра Тур 30 Бенфика0 : 1Порту
01.12.2017 Португалия - Примейра Тур 13 Порту0 : 0Бенфика

Отзывы и комментарии к матчу

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