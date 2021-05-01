Бенфика - Порту 6 мая прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Бенфика - Порту, который запланирован на 06 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 31-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Жорже Фернанду Пинейру де Жезуз
|Сержиу Консейсау
|16.01.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 14
|1 : 1
|23.12.2020
|Суперкубок Португалии
|Финал
|2 : 0
|01.08.2020
|Кубок Португалии
|Финал
|1 : 2
|08.02.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 20
|3 : 2
|24.08.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 3
|0 : 2
|02.03.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 24
|1 : 2
|22.01.2019
|Португалия - Кубок лиги
|1/2 финала
|1 : 3
|07.10.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 7
|1 : 0
|15.04.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 30
|0 : 1
|01.12.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 13
|0 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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