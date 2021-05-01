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Арсенал - Вильярреал 6 мая прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
6 Мая 2021, Четверг. 22:00 МСК. Лига Европы, 1/2 финала Ответный матч
Главный судья: Славко Винчич (Словения)
АрсеналВильярреал
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Арсенал - Вильярреал, который запланирован на 06 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Лига Европы 2020/21. 1/2 финала. Ответный матч. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Арсенал
Лондон, Англия
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Главные тренеры
Испания Микель Артета
Испания Унаи Эмери
История личных встреч
29.04.2021 Лига Европы 1/2 финала Вильярреал2 : 1Арсенал
15.04.2009 Лига чемпионов 1/4 финала Арсенал3 : 0Вильярреал
07.04.2009 Лига чемпионов 1/4 финала Вильярреал1 : 1Арсенал
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного полуфинального матча Лиги Европы: «Арсенал» — «Вильярреал». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. В первом матче победил «Вильярреал» — 2:1.

Отзывы и комментарии к матчу

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