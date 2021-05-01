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Ингулец - Львов 6 мая прямая трансляция

Стадион: Зирка (Кропивницкий, Украина), вместимость: 13667
6 Мая 2021, Четверг. 19:00 МСК. Премьер-лига, 25-й тур
Главный судья: Славко Винчич (Словения)
ИнгулецЛьвов
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском Ингулец - Львов, который запланирован на 06 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2020/21. Тур 25. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ингулец
Петрово
Львов
Львов
Главные тренеры
Украина Сергей Дмитриевич Лавриненко
Украина Анатолий Петрович Бессмертный
История личных встреч
05.12.2020 Украина - Премьер-лига Тур 12 Львов1 : 1Ингулец

Отзывы и комментарии к матчу

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