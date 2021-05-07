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Ахмат - Тамбов 7 мая прямая трансляция

Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
7 Мая 2021, Пятница. 18:00 МСК. РПЛ, 29-й тур
Главный судья: Алексей Матюнин (Москва, Россия)
АхматТамбов
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ахмат - Тамбов, который запланирован на 07 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 29-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ахмат
Грозный
Тамбов
Тамбов
Главные тренеры
Россия Андрей Викторович Талалаев
Россия Сергей Александрович Первушин
История личных встреч
07.11.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 14 Тамбов0 : 1Ахмат
07.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 27 Тамбов1 : 2Ахмат
31.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Ахмат1 : 1Тамбов
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Тамбов». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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