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Сочи - Ротор 7 мая прямая трансляция

Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
7 Мая 2021, Пятница. 20:00 МСК. РПЛ, 29-й тур
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
Динамо МРотор
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Сочи - Ротор, который запланирован на 07 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 29-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Сочи
Сочи
Ротор
Волгоград
Главные тренеры
Россия Владимир Валентинович Федотов
Таджикистан Юрий Михайлович Батуренко
Россия Хасанби Эдуардович Биджиев
История личных встреч
22.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Ротор1 : 2Сочи
14.11.2018 ФНЛ - Первый дивизион Тур 22 Сочи4 : 2Ротор
04.08.2018 ФНЛ - Первый дивизион Тур 4 Ротор1 : 1Сочи
08.11.2017 ФНЛ - Первый дивизион Тур 22 Ротор0 : 0Сочи
26.07.2017 ФНЛ - Первый дивизион Тур 4 Сочи0 : 3Ротор
05.05.2014 ФНЛ - Первый дивизион Тур 36 Ротор3 : 1Сочи
13.10.2013 ФНЛ - Первый дивизион Тур 18 Сочи0 : 0Ротор
20.05.2013 ФНЛ - Первый дивизион Тур 33 Сочи0 : 3Ротор
22.10.2012 ФНЛ - Первый дивизион Тур 17 Ротор2 : 0Сочи
21.08.2010 Россия - Первый дивизион Тур 25 Ротор1 : 2Сочи
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура РПЛ: «Сочи» — «Ротор». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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