Ланс - Лилль 7 мая прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ланс - Лилль, который запланирован на 07 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 36-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Франк Эз
|Кристоф Галтье
|18.10.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|4 : 0
|03.05.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 35
|3 : 1
|07.12.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 17
|1 : 1
|29.01.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|1 : 0
|11.09.2010
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|1 : 4
|30.01.2010
|Франция - Лига 1
|Тур 22
|1 : 0
|20.09.2009
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|1 : 1
|10.05.2008
|Франция - Лига 1
|Тур 37
|2 : 1
|11.03.2008
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|1 : 2
|13.01.2007
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|1 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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