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Ланс - Лилль 7 мая прямая трансляция

Стадион: Феликс Болар (Ланс, Франция), вместимость: 41233
7 Мая 2021, Пятница. 22:00 МСК. Лига 1, 36-й тур
Главный судья: Клеман Турпен (Улинс, Франция)
ЛансЛилль
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ланс - Лилль, который запланирован на 07 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 36-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ланс
Ланс
Лилль
Лилль
Главные тренеры
Франция Франк Эз
Франция Кристоф Галтье
История личных встреч
18.10.2020 Франция - Лига 1 Тур 7 Лилль4 : 0Ланс
03.05.2015 Франция - Лига 1 Тур 35 Лилль3 : 1Ланс
07.12.2014 Франция - Лига 1 Тур 17 Ланс1 : 1Лилль
29.01.2011 Франция - Лига 1 Тур 21 Лилль1 : 0Ланс
11.09.2010 Франция - Лига 1 Тур 5 Ланс1 : 4Лилль
30.01.2010 Франция - Лига 1 Тур 22 Лилль1 : 0Ланс
20.09.2009 Франция - Лига 1 Тур 6 Ланс1 : 1Лилль
10.05.2008 Франция - Лига 1 Тур 37 Лилль2 : 1Ланс
11.03.2008 Франция - Лига 1 Тур 19 Ланс1 : 2Лилль
13.01.2007 Франция - Лига 1 Тур 20 Ланс1 : 1Лилль

Отзывы и комментарии к матчу

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