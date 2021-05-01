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Штутгарт - Аугсбург 7 мая прямая трансляция

Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
7 Мая 2021, Пятница. 21:30 МСК. Бундеслига, 31-й тур
ШтутгартАугсбург
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Штутгарт - Аугсбург, который запланирован на 07 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 32 тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Аугсбург
Аугсбург
Главные тренеры
США Пеллегрино Матараццо
Германия Маркус Вайнцирль
История личных встреч
10.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 15 Аугсбург1 : 4Штутгарт
20.04.2019 Германия - Бундеслига Тур 30 Аугсбург6 : 0Штутгарт
01.12.2018 Германия - Бундеслига Тур 13 Штутгарт1 : 0Аугсбург
18.02.2018 Германия - Бундеслига Тур 23 Аугсбург0 : 1Штутгарт
23.09.2017 Германия - Бундеслига Тур 6 Штутгарт0 : 0Аугсбург
16.04.2016 Германия - Бундеслига Тур 30 Аугсбург1 : 0Штутгарт
21.11.2015 Германия - Бундеслига Тур 13 Штутгарт0 : 4Аугсбург
18.04.2015 Германия - Бундеслига Тур 29 Аугсбург2 : 1Штутгарт
23.11.2014 Германия - Бундеслига Тур 12 Штутгарт0 : 1Аугсбург
09.02.2014 Германия - Бундеслига Тур 20 Штутгарт1 : 4Аугсбург

Отзывы и комментарии к матчу

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