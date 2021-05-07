Россия U18 - Канада U18 07.05.2021 прямая трансляция
Стадион: Комерика-центр (Фриско, США), вместимость: 3500
07 мая 2021, пятница. 04:00 МСК. U18 Чемпионат Мира-2021
Финал
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Россия U18 - Канада U18, которое состоится 07 мая 2021 года в 04:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Молодежный Чемпионат Мира 2021, оно проводится в стране Канада. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Канада U18
Россия U18
Главные тренеры
|Дэйв Барр
|Альберт Викторович Лещёв
История личных встреч
|10.08.2019
|Кубок Глинки/Гретцки
|Финал
|2 : 3
|07.08.2017
|Мемориал Ивана Глинки
|Группа B
|3 : 4 Б
|22.04.2014
|U18 ЧМ-2014
|Группа A. Тур 5
|2 : 3 Б
|19.04.2012
|U18 ЧМ-2012
|1/4 финала
|2 : 4
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча юниорского чемпионата мира по хоккею: Канада U18 — Россия U18. Начало встречи запланировано на 04:00 по московскому времени.
Отзывы и комментарии к матчу
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