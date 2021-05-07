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Россия U18 - Канада U18 07.05.2021 прямая трансляция

Стадион: Комерика-центр (Фриско, США), вместимость: 3500
07 мая 2021, пятница. 04:00 МСК. U18 Чемпионат Мира-2021
Финал
Россия U20Канада U20
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Россия U18 - Канада U18, которое состоится 07 мая 2021 года в 04:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Молодежный Чемпионат Мира 2021, оно проводится в стране Канада. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Канада U18
Россия U18
Главные тренеры
КанадаДэйв Барр
РоссияАльберт Викторович Лещёв
История личных встреч
10.08.2019 Кубок Глинки/Гретцки Финал Канада U182 : 3Россия U18
07.08.2017 Мемориал Ивана Глинки Группа B Канада U183 : 4 БРоссия U18
22.04.2014 U18 ЧМ-2014 Группа A. Тур 5 Канада U182 : 3 БРоссия U18
19.04.2012 U18 ЧМ-2012 1/4 финала Россия U182 : 4Канада U18
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча юниорского чемпионата мира по хоккею: Канада U18 — Россия U18. Начало встречи запланировано на 04:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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