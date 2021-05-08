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Уфа - Зенит 8 мая прямая трансляция

Стадион: Нефтяник (Уфа, Россия), вместимость: 15200
8 Мая 2021, Суббота. 14:00 МСК. РПЛ, 29-й тур
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия)
УфаЗенит
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Уфа - Зенит, который запланирован на 08 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 29-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Уфа
Уфа
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
Россия Алексей Борисович Стукалов
Россия Сергей Богданович Семак
История личных встреч
26.09.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Зенит6 : 0Уфа
09.03.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 21 Зенит0 : 0Уфа
24.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Уфа1 : 0Зенит
10.03.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Зенит2 : 1Уфа
26.08.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Уфа0 : 2Зенит
01.04.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Уфа1 : 2Зенит
18.09.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Зенит3 : 0Уфа
26.03.2017 Товарищеские матчи (клубы) Март 2017 Зенит1 : 0Уфа
30.11.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Зенит2 : 0Уфа
06.08.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Уфа0 : 0Зенит
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура РПЛ: «Уфа» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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