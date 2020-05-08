  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

ЦСКА - Краснодар 8 мая прямая трансляция

Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
8 Мая 2021, Суббота. 19:30 МСК. РПЛ, 29-й тур
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
ЦСКАКраснодар
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке ЦСКА - Краснодар, который запланирован на 08 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 29-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
Хорватия Ивица Олич
Беларусь Виктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
26.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Краснодар1 : 1ЦСКА
07.12.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Краснодар1 : 1ЦСКА
22.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 10 ЦСКА3 : 2Краснодар
27.06.2019 Кубок Матч Премьер Тур 1 Краснодар1 : 0ЦСКА
28.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 26 Краснодар2 : 0ЦСКА
28.10.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 12 ЦСКА1 : 2Краснодар
22.04.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 27 ЦСКА2 : 1Краснодар
14.10.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Краснодар0 : 1ЦСКА
09.07.2017 Товарищеские матчи (клубы) Июль 2017 Краснодар1 : 1ЦСКА
09.04.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 22 Краснодар1 : 1ЦСКА
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура РПЛ: ЦСКА — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • ЦСКА - Уфа 1 мая прямая трансляция
    ЦСКА - Уфа 1 мая прямая трансляция
    Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000 1 Мая 2021, Суббота. 16:30 МСК. РПЛ , 28-й тур Главный судья: Василий Казарцев...
  • Стадион ЦСКА получил название ВЭБ-Арена
    Стадион ЦСКА получил название ВЭБ-Арена
    Новое спортивное сооружение ПФК ЦСКА получило название «ВЭБ-Арена». Данный договор был заключен 28 февраля в рамках инвестиционного...
  • Спартак Москва - Ростов 31.10.2020 прямая трансляция
    Спартак Москва - Ростов 31.10.2020 прямая трансляция
    Стадион: Открытие Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360 31 октября 2020, Суббота. 16:30 МСК. Премьер-Лига, 13 -й тур Главный судья: Виталий...
  • Стадион ЦСКА может получить название ВЭБ-Арена
    Стадион ЦСКА может получить название ВЭБ-Арена
    Наименование новой арены столичного российского гранда может быть изменено в честь спонсора строительства («Внешэкономбанк» инвестировал...
  • Лудогорец - ЛАСК 10.12.2020 прямая трансляция
    Лудогорец - ЛАСК 10.12.2020 прямая трансляция
    Стадион: Лудогорец Арена (Разград, Болгария), вместимость: 12500 10 декабря 2020, Четверг. 23:00 МСК. Лига Европы, 6-й тур Главный судья:...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close