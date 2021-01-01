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Локомотив - Динамо Москва 8 мая прямая трансляция

Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
8 Мая 2021, Суббота. 16:30 МСК. РПЛ, 29-й тур
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия)
ЛокомотивДинамо М
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Локомотив - Динамо Москва, который запланирован на 08 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 29-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Локомотив М
Москва
Динамо М
Москва
Главные тренеры
Сербия Марко Николич
Германия Сандро Шварц
История личных встреч
08.11.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 14 Динамо М5 : 1Локомотив М
07.06.2020 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Локомотив М1 : 1Динамо М
01.12.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Локомотив М1 : 2Динамо М
18.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 6 Динамо М1 : 2Локомотив М
30.03.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 21 Динамо М0 : 1Локомотив М
14.09.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Локомотив М1 : 1Динамо М
14.04.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 26 Динамо М0 : 4Локомотив М
01.10.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Локомотив М3 : 0Динамо М
30.11.2015 Россия - Премьер-Лига Тур 17 Динамо М2 : 2Локомотив М
02.08.2015 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Локомотив М1 : 1Динамо М
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура РПЛ: «Локомотив» — «Динамо». Начало московского дерби запланировано на 16:30 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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