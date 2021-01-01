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Спартак - Химки 10 мая прямая трансляция

Стадион: Открытие Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
10 Мая 2021, Понедельник. 19:00 МСК. РПЛ, 29-й тур
Спартак МХимки
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Спартак - Химки, который запланирован на 10 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 29-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Спартак М
Москва
Химки
Химки
Главные тренеры
Германия Доменико Тедеско
Россия Игорь Геннадьевич Черевченко
История личных встреч
17.10.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Химки2 : 3Спартак М
23.06.2012 Товарищеские матчи (клубы) Июнь 2012 Спартак М6 : 2Химки
24.10.2009 Россия - Премьер-Лига Тур 26 Химки0 : 3Спартак М
13.06.2009 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Спартак М1 : 0Химки
09.08.2008 Россия - Премьер-Лига Тур 17 Спартак М1 : 1Химки
29.03.2008 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Химки3 : 3Спартак М
29.09.2007 Россия - Премьер-Лига Тур 25 Спартак М2 : 0Химки
25.05.2007 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Химки3 : 0Спартак М

Отзывы и комментарии к матчу

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