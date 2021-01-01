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Колос - Динамо Киев 9 мая прямая трансляция

Стадион: Оболонь-Арена (Киев, Украина), вместимость: 5100
9 Мая 2021, Воскресенье. 14:00 МСК. Премьер-лига, 26-й тур
КолосДинамо Киев
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском Колос - Динамо Киев, который запланирован на 09 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2020/21. Тур 26. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Колос
Ковалёвка
Динамо К
Киев
Главные тренеры
Украина Руслан Владимирович Костышин
Румыния Мирча Луческу
История личных встреч
03.03.2021 Кубок Украины 1/4 финала Динамо К0 : 0 4 : 3Колос
12.12.2020 Украина - Премьер-лига Тур 13 Динамо К2 : 2Колос
19.07.2020 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 10 Колос2 : 0Динамо К
22.06.2020 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 5 Динамо К2 : 1Колос
03.03.2020 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 21 Динамо К2 : 0Колос
06.10.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 10 Колос0 : 4Динамо К

Отзывы и комментарии к матчу

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