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Заря - Александрия 9 мая прямая трансляция

Стадион: Славутич-Арена (Запорожье, Украина), вместимость: 12000
9 Мая 2021, Воскресенье. 14:00 МСК. Премьер-лига, 26-й тур
ЗаряАлександрия
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском Заря - Александрия, который запланирован на 09 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2020/21. Тур 26. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Заря
Луганск
Александрия
Александрия
Главные тренеры
Украина Виктор Анатольевич Скрипник
Украина Владимир Богданович Шаран
История личных встреч
21.04.2021 Кубок Украины 1/2 финала Александрия1 : 1 3 : 4Заря
13.12.2020 Украина - Премьер-лига Тур 13 Александрия0 : 2Заря
05.07.2020 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 7 Заря2 : 2Александрия
30.05.2020 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 2 Александрия1 : 0Заря
23.11.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 15 Александрия1 : 0Заря
30.10.2019 Кубок Украины 1/8 финала Александрия1 : 1 5 : 4Заря
18.08.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 4 Заря1 : 2Александрия
26.05.2019 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 9 Заря3 : 1Александрия
28.04.2019 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 4 Александрия0 : 2Заря
27.10.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 13 Заря0 : 0Александрия

Отзывы и комментарии к матчу

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