Заря - Александрия 9 мая прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском Заря - Александрия, который запланирован на 09 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2020/21. Тур 26. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Виктор Анатольевич Скрипник
|Владимир Богданович Шаран
|21.04.2021
|Кубок Украины
|1/2 финала
|1 : 1 3 : 4
|13.12.2020
|Украина - Премьер-лига
|Тур 13
|0 : 2
|05.07.2020
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 7
|2 : 2
|30.05.2020
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 2
|1 : 0
|23.11.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 15
|1 : 0
|30.10.2019
|Кубок Украины
|1/8 финала
|1 : 1 5 : 4
|18.08.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 4
|1 : 2
|26.05.2019
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 9
|3 : 1
|28.04.2019
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 4
|0 : 2
|27.10.2018
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 13
|0 : 0
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