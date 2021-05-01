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Мариуполь - Десна 9 мая прямая трансляция

Стадион: Ильичёвец (Мариуполь, Украина), вместимость: 12680
9 Мая 2021, Воскресенье. 14:00 МСК. Премьер-лига, 26-й тур
МариупольДесна
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском Мариуполь - Десна, который запланирован на 09 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2020/21. Тур 26. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Мариуполь
Мариуполь
Десна
Чернигов
Главные тренеры
Украина Остап Миронович Маркевич
Украина Александр Дмитриевич Рябоконь
История личных встреч
13.12.2020 Украина - Премьер-лига Тур 13 Десна2 : 0Мариуполь
29.02.2020 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 20 Десна4 : 0Мариуполь
29.09.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 9 Мариуполь0 : 4Десна
27.10.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 13 Десна2 : 0Мариуполь
29.07.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 2 Мариуполь1 : 4Десна
02.06.2017 Украина - Первая лига Тур 34 Мариуполь1 : 1Десна
05.11.2016 Украина - Первая лига Тур 17 Десна3 : 1Мариуполь
16.04.2016 Украина - Первая лига Тур 22 Десна0 : 1Мариуполь
23.09.2015 Украина - Первая лига Тур 7 Мариуполь0 : 1Десна

Отзывы и комментарии к матчу

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