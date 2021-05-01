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Фулхэм - Бёрнли 10 мая прямая трансляция

Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
10 Мая 2021, Понедельник. 22:00 МСК. АПЛ, 35-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия)
ФулхэмБернли
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Фулхэм - Бёрнли, который запланирован на 9 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 35-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Фулхэм
Лондон
Бёрнли
Бёрнли
Главные тренеры
Англия Скотт Паркер
Англия Шон Дайч
История личных встреч
17.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 17 Бёрнли1 : 1Фулхэм
24.01.2021 Кубок Англии 1/16 финала Фулхэм0 : 3Бёрнли
12.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 22 Бёрнли2 : 1Фулхэм
26.08.2018 Англия - Премьер-лига Тур 3 Фулхэм4 : 2Бёрнли
08.03.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 36 Фулхэм2 : 3Бёрнли
03.11.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 15 Бёрнли3 : 1Фулхэм
09.02.2010 Англия - Премьер-лига Тур 26 Фулхэм3 : 0Бёрнли
12.12.2009 Англия - Премьер-лига Тур 16 Бёрнли1 : 1Фулхэм

Отзывы и комментарии к матчу

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