Фулхэм - Бёрнли 10 мая прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Фулхэм - Бёрнли, который запланирован на 9 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 35-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Скотт Паркер
|Шон Дайч
|17.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 17
|1 : 1
|24.01.2021
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 3
|12.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|2 : 1
|26.08.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|4 : 2
|08.03.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 36
|2 : 3
|03.11.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 15
|3 : 1
|09.02.2010
|Англия - Премьер-лига
|Тур 26
|3 : 0
|12.12.2009
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|1 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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