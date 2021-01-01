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Ливерпуль - Саутгемптон 8 мая прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
8 Мая 2021, Суббота. 22:15 МСК. АПЛ, 35-й тур
Главный судья: Кевин Френд (Лестершир, Гленфилд, Англия)
ЛиверпульСаутгемптон
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ливерпуль - Саутгемптон, который запланирован на 08 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 35-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Саутгемптон
Саутгемптон
Главные тренеры
Германия Юрген Клопп
Австрия Ральф Хазенхюттль
История личных встреч
04.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 17 Саутгемптон1 : 0Ливерпуль
01.02.2020 Англия - Премьер-лига Тур 25 Ливерпуль4 : 0Саутгемптон
17.08.2019 Англия - Премьер-лига Тур 2 Саутгемптон1 : 2Ливерпуль
05.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 33 Саутгемптон1 : 3Ливерпуль
22.09.2018 Англия - Премьер-лига Тур 6 Ливерпуль3 : 0Саутгемптон
11.02.2018 Англия - Премьер-лига Тур 27 Саутгемптон0 : 2Ливерпуль
18.11.2017 Англия - Премьер-лига Тур 12 Ливерпуль3 : 0Саутгемптон
07.05.2017 Англия - Премьер-лига Тур 36 Ливерпуль0 : 0Саутгемптон
25.01.2017 Англия - Кубок лиги 1/2 финала Ливерпуль0 : 1Саутгемптон
11.01.2017 Англия - Кубок лиги 1/2 финала Саутгемптон1 : 0Ливерпуль
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 35-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Саутгемптон». Начало встречи запланировано на 22:15 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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