Лидс - Тоттенхэм 8 мая прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Лидс - Тоттенхэм, который запланирован на 08 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 35-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Марсело Бьельса
|Райан Мейсон
|02.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 17
|3 : 0
|27.01.2013
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 39460 16 июля 2020, четверг. 19:00 МСК. 44-й тур Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)...
Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 39460 19 августа 2020, Суббота. 14:30 МСК. АПЛ, 2 -й тур Главный судья: Майк Дин (Хесволл,...
Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 39460 09 июля 2020, четверг. 19:00 МСК . 42-й тур Главный судья: Даррен Бонд (Ланкашир, Англия)...
Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 39460 19 августа 2020, Суббота. 17:00 МСК. АПЛ, 2 -й тур Главный судья: Энтони Тейлор...
Стадион: Прайд Парк (Дерби, Англия), вместимость: 33597 19 июля 2020, воскресенье. 16:00 МСК. 45-й тур Главный судья: Оливер Лэнгфорд...