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Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 9 мая прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
9 Мая 2021, Воскресенье. 16:05 МСК. АПЛ, 35-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия)
Астон ВиллаНорвич
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Астон Вилла - Манчестер Юнайтед, который запланирован на 9 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 35-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Главные тренеры
Англия Дин Смит
Норвегия Уле-Гуннар Сульшер
История личных встреч
01.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 17 Манчестер Юнайтед2 : 1Астон Вилла
12.09.2020 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Астон Вилла1 : 0Манчестер Юнайтед
09.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 34 Астон Вилла0 : 3Манчестер Юнайтед
01.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 14 Манчестер Юнайтед2 : 2Астон Вилла
16.04.2016 Англия - Премьер-лига Тур 34 Манчестер Юнайтед1 : 0Астон Вилла
14.08.2015 Англия - Премьер-лига Тур 2 Астон Вилла0 : 1Манчестер Юнайтед
04.04.2015 Англия - Премьер-лига Тур 31 Манчестер Юнайтед3 : 1Астон Вилла
20.12.2014 Англия - Премьер-лига Тур 17 Астон Вилла1 : 1Манчестер Юнайтед
29.03.2014 Англия - Премьер-лига Тур 32 Манчестер Юнайтед4 : 1Астон Вилла
15.12.2013 Англия - Премьер-лига Тур 16 Астон Вилла0 : 3Манчестер Юнайтед

Отзывы и комментарии к матчу

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