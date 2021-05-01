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Арсенал - Вест Бромвич 9 мая прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
9 Мая 2021, Воскресенье. 21:00 МСК. АПЛ, 35-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия)
АрсеналВест Бромвич
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Арсенал - Вест Бромвич, который запланирован на 9 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 35-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Арсенал
Лондон
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
Испания Микель Артета
Англия Сэм Эллардайс
История личных встреч
02.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 17 Вест Бромвич Альбион0 : 4Арсенал
31.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 21 Вест Бромвич Альбион1 : 1Арсенал
25.09.2017 Англия - Премьер-лига Тур 6 Арсенал2 : 0Вест Бромвич Альбион
18.03.2017 Англия - Премьер-лига Тур 29 Вест Бромвич Альбион3 : 1Арсенал
26.12.2016 Англия - Премьер-лига Тур 18 Арсенал1 : 0Вест Бромвич Альбион
21.04.2016 Англия - Премьер-лига Тур 30 Арсенал2 : 0Вест Бромвич Альбион
21.11.2015 Англия - Премьер-лига Тур 13 Вест Бромвич Альбион2 : 1Арсенал
24.05.2015 Англия - Премьер-лига Тур 38 Арсенал4 : 1Вест Бромвич Альбион
29.11.2014 Англия - Премьер-лига Тур 13 Вест Бромвич Альбион0 : 1Арсенал
04.05.2014 Англия - Премьер-лига Тур 37 Арсенал1 : 0Вест Бромвич Альбион

Отзывы и комментарии к матчу

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