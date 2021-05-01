Бетис - Гранада 10 мая прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Бетис - Гранада, который запланирован на 09 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 35-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Мануэль Пеллегрини
|Диего Пенас Мартинес
|20.12.2020
|Испания - Примера
|Тур 14
|2 : 0
|15.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 29
|2 : 2
|27.10.2019
|Испания - Примера
|Тур 10
|1 : 0
|17.02.2017
|Испания - Примера
|Тур 23
|4 : 1
|16.09.2016
|Испания - Примера
|Тур 4
|2 : 2
|06.03.2016
|Испания - Примера
|Тур 28
|2 : 0
|24.10.2015
|Испания - Примера
|Тур 9
|1 : 1
|16.02.2014
|Испания - Примера
|Тур 24
|1 : 0
|22.09.2013
|Испания - Примера
|Тур 5
|0 : 0
|05.04.2013
|Испания - Примера
|Тур 30
|1 : 5
Отзывы и комментарии к матчу
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