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Бетис - Гранада 10 мая прямая трансляция

Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
10 Мая 2021, Понедельник. 22:00 МСК. Ла Лига, 35-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания)
БетисГранада
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Бетис - Гранада, который запланирован на 09 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 35-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Бетис
Севилья
Гранада
Гранада
Главные тренеры
Чили Мануэль Пеллегрини
Испания Диего Пенас Мартинес
История личных встреч
20.12.2020 Испания - Примера Тур 14 Гранада2 : 0Бетис
15.06.2020 Испания - Примера Тур 29 Бетис2 : 2Гранада
27.10.2019 Испания - Примера Тур 10 Гранада1 : 0Бетис
17.02.2017 Испания - Примера Тур 23 Гранада4 : 1Бетис
16.09.2016 Испания - Примера Тур 4 Бетис2 : 2Гранада
06.03.2016 Испания - Примера Тур 28 Бетис2 : 0Гранада
24.10.2015 Испания - Примера Тур 9 Гранада1 : 1Бетис
16.02.2014 Испания - Примера Тур 24 Гранада1 : 0Бетис
22.09.2013 Испания - Примера Тур 5 Бетис0 : 0Гранада
05.04.2013 Испания - Примера Тур 30 Гранада1 : 5Бетис

Отзывы и комментарии к матчу

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