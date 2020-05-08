Алавес - Леванте 8 мая прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Алавес - Леванте, который запланирован на 08 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 35-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Хавьер Ревилья Кальеха
|Пако Лопес
|08.11.2020
|Испания - Примера
|Тур 9
|1 : 1
|18.01.2020
|Испания - Примера
|Тур 20
|0 : 1
|18.08.2019
|Испания - Примера
|Тур 1
|1 : 0
|11.02.2019
|Испания - Примера
|Тур 23
|2 : 0
|30.09.2018
|Испания - Примера
|Тур 7
|2 : 1
|01.03.2018
|Испания - Примера
|Тур 26
|1 : 0
|30.09.2017
|Испания - Примера
|Тур 7
|0 : 2
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