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Алавес - Леванте 8 мая прямая трансляция

Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
8 Мая 2021, Суббота. 15:00 МСК. Ла Лига, 35-й тур
Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания)
АлавесЛеванте
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Алавес - Леванте, который запланирован на 08 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 35-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Алавес
Витория
Леванте
Валенсия
Главные тренеры
Испания Хавьер Ревилья Кальеха
Испания Пако Лопес
История личных встреч
08.11.2020 Испания - Примера Тур 9 Леванте1 : 1Алавес
18.01.2020 Испания - Примера Тур 20 Леванте0 : 1Алавес
18.08.2019 Испания - Примера Тур 1 Алавес1 : 0Леванте
11.02.2019 Испания - Примера Тур 23 Алавес2 : 0Леванте
30.09.2018 Испания - Примера Тур 7 Леванте2 : 1Алавес
01.03.2018 Испания - Примера Тур 26 Алавес1 : 0Леванте
30.09.2017 Испания - Примера Тур 7 Леванте0 : 2Алавес

Отзывы и комментарии к матчу

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