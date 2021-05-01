Валенсия - Вальядолид 9 мая прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Валенсия - Вальядолид, который запланирован на 09 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 35-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Воро
|Серхио Гонсалес
|10.01.2021
|Испания - Примера
|Тур 18
|0 : 1
|07.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 35
|2 : 1
|21.12.2019
|Испания - Примера
|Тур 18
|1 : 1
|18.05.2019
|Испания - Примера
|Тур 38
|0 : 2
|12.01.2019
|Испания - Примера
|Тур 19
|1 : 1
|06.04.2014
|Испания - Примера
|Тур 32
|0 : 0
|10.11.2013
|Испания - Примера
|Тур 13
|2 : 2
|07.04.2013
|Испания - Примера
|Тур 30
|2 : 1
|11.11.2012
|Испания - Примера
|Тур 11
|1 : 1
|06.02.2010
|Испания - Примера
|Тур 21
|2 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000 07 июля 2020, вторник. 20:30 МСК . 35-й тур Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа...
Стадион: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 26512 10 января 2021, Воскресенье. 23:00 МСК. Ла Лига, 18-й тур Главный судья: Гуильермо...
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000 21 Марта 2021, Воскресенье. 18:15 МСК. Ла Лига, 28-й тур Главный судья: Хавьер Альберола...
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000 4 января 2021, Понедельник. 23:00 МСК. Ла Лига, 17-й тур Главный судья: Давид Медье Хименес...
Стадион: Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 32500 19 августа 2020, Суббота. 22:00 МСК. Ла Лига , 2-й тур Главный судья: Хесус Хиль...