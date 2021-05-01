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Валенсия - Вальядолид 9 мая прямая трансляция

Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
9 Мая 2021, Воскресенье. 17:15 МСК. Ла Лига, 35-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания)
ВаленсияВальядолид
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Валенсия - Вальядолид, который запланирован на 09 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 35-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Валенсия
Валенсия
Вальядолид
Вальядолид
Главные тренеры
Испания Воро
Испания Серхио Гонсалес
История личных встреч
10.01.2021 Испания - Примера Тур 18 Вальядолид0 : 1Валенсия
07.07.2020 Испания - Примера Тур 35 Валенсия2 : 1Вальядолид
21.12.2019 Испания - Примера Тур 18 Вальядолид1 : 1Валенсия
18.05.2019 Испания - Примера Тур 38 Вальядолид0 : 2Валенсия
12.01.2019 Испания - Примера Тур 19 Валенсия1 : 1Вальядолид
06.04.2014 Испания - Примера Тур 32 Вальядолид0 : 0Валенсия
10.11.2013 Испания - Примера Тур 13 Валенсия2 : 2Вальядолид
07.04.2013 Испания - Примера Тур 30 Валенсия2 : 1Вальядолид
11.11.2012 Испания - Примера Тур 11 Вальядолид1 : 1Валенсия
06.02.2010 Испания - Примера Тур 21 Валенсия2 : 0Вальядолид

Отзывы и комментарии к матчу

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