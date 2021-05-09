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Хетафе - Эйбар 9 мая прямая трансляция

Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
9 Мая 2021, Воскресенье. 15:00 МСК. Ла Лига, 35-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания)
ХетафеЭйбар
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Хетафе - Эйбар, который запланирован на 09 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 35-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Хетафе
Хетафе
Эйбар
Эйбар
Главные тренеры
Испания Хосе Бордалас
Испания Хосе Луис Мендилибар
История личных встреч
22.11.2020 Испания - Примера Тур 10 Эйбар0 : 0Хетафе
20.06.2020 Испания - Примера Тур 30 Хетафе1 : 1Эйбар
08.12.2019 Испания - Примера Тур 16 Эйбар0 : 1Хетафе
15.02.2019 Испания - Примера Тур 24 Эйбар2 : 2Хетафе
24.08.2018 Испания - Примера Тур 2 Хетафе2 : 0Эйбар
21.04.2018 Испания - Примера Тур 34 Эйбар0 : 1Хетафе
09.12.2017 Испания - Примера Тур 15 Хетафе0 : 0Эйбар
18.03.2016 Испания - Примера Тур 30 Хетафе1 : 1Эйбар
07.11.2015 Испания - Примера Тур 11 Эйбар3 : 1Хетафе
17.05.2015 Испания - Примера Тур 37 Хетафе1 : 1Эйбар

Отзывы и комментарии к матчу

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