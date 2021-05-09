Хетафе - Эйбар 9 мая прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Хетафе - Эйбар, который запланирован на 09 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 35-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Хосе Бордалас
|Хосе Луис Мендилибар
|22.11.2020
|Испания - Примера
|Тур 10
|0 : 0
|20.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 30
|1 : 1
|08.12.2019
|Испания - Примера
|Тур 16
|0 : 1
|15.02.2019
|Испания - Примера
|Тур 24
|2 : 2
|24.08.2018
|Испания - Примера
|Тур 2
|2 : 0
|21.04.2018
|Испания - Примера
|Тур 34
|0 : 1
|09.12.2017
|Испания - Примера
|Тур 15
|0 : 0
|18.03.2016
|Испания - Примера
|Тур 30
|1 : 1
|07.11.2015
|Испания - Примера
|Тур 11
|3 : 1
|17.05.2015
|Испания - Примера
|Тур 37
|1 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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